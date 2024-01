Norge IDAG

VALGKAMP I USA: Donald Trump i Las Vegas 27. januar 2024. Foto: NTB/AP Photo/John Locher

Anker Coloradodommen som utestenger Trump til Høyesterett

Jay og Jordan Sekulow, fra American Center for Law and Justic (ACLJ) har levert inn en anke på at President Trump har fått forbud i Colorado på å stille som presidentkandidat.