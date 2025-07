Norge IDAG

fra v. Charlie Kirk, Candace Owens og Tucker Carlson Foto: Foto: Ap/NTB. og Trine Overå Hansen (Candace Owens)

Trine O. Hansen:

Antisemittismen sprer seg

Det er en kjent sak at venstresiden er infisert med antisemittisme. Disse kreftene har sammen med islamistene stått for såkalte «Palestina»-demonstrasjoner over hele verden. Særlig etter Hamas sin massakre 7. oktober 2023. Det er merkelig at en så voldelig og nådeløs massiv terroraksjon, skal utløse sympati - med overgriperne.