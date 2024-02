Norge IDAG

– Herren startet dette året med en pangstart ved at pastorer har stått i kø med å invitere meg til sine menigheter, forteller Levi Jensen. Foto: Privat

Ba frelsesbønn med 354 ungdommer:

Åpne dører for Levis Ministry – og nå stormer vakte unge til statskirken

–Ja det må jeg si, Herren startet dette året med en pangstart ved at pastorer har stått i kø men å invitere meg til sine menigheter slik at jeg kan bidra med oppstart av ungdomsarbeid, forteller Levi Jensen som siden siste rapport til Norge IDAG har sett store flokker ungdom komme på After School i Hamar og Lillehammer-distriktet.