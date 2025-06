Norge IDAG

Satanister ser på abort som et satanisk rituale. Foto: babyverden.no

Satanisttempelet:

Åpner abortklinikk i protest på Trumps bursdag

Satanisttempelet planlegger å åpne sin tredje telehelse-abortklinikk på tidligere president Donald Trumps bursdag i frustrasjon over at abortklinikker i USA stenger. På satanistklinikken vil kvinner få tilgang til resepter på abortpiller og instruksjoner for å utføre «abortritualet».