Norge IDAG

Apokalypsens 4 hester – Lammet bryter de 7 segl

I Matteus 24:3 blir Jesus spurt om tegnet for denne tidsalders ende og Hans gjenkomst. Han svarer: «Sannelig, den generasjonen som ser at Israel gjenopprettes, skal slett ikke dø ut før alt dette skjer» – (vers 32-34). Jesus viser til at det vil bli kriger, hungersnød, pest og jordskjelv, men at det i seg selv knapt er begynnelsen på slutten.