Ledere fra Hebrons førende klan har signert et brev der de har lovet fred og absolutt anerkjennelse av «Israel som en jødisk stat». Brevet er adressert til Nir Barkat, Israels økonomi og industriminister, her avbildet i 2018 mens han var ordfører i Jerusalem. Foto: NTB / AP / Tsafrir Abayov

Arabiske ledere i Hebron vil ut av PA-herredømme og inn i Abrahamsavtalene

– Ideen om en to-stats løsning for Israel og Palestinaaraberne har aldri vært et mer meningsløst prosjekt enn i tiden etter 7. oktober 2023. Men kanskje det åpner døren for en ny måte å oppnå fred på, skriver Elliot Kaufman i The Wall Street Journal. Og han har fakta for å skrive dette.