Norge IDAG

Debattinnlegg

Arbeidslivet for kvinner i EU

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn. EU har en strategi for å få flere kvinner i arbeid, men dette er ikke nok når EU samtidig pusher på for å redusere offentlig sektor, et arbeidsliv med mer midlertidighet og mer fleksibilitet for arbeidsgivere.