Debattinnlegg

Tid for ettertanke: — Denne julen kommer til å bli en jul til ettertanke og omtanke, skriver FrPs leder Sylvi Listhaug. Foto: Marit Hommedal / NTB

Sylvi Listhaug:

Året da vanlige folk ble fattige

For mange har det nå vært travle førjulstider. Dessverre er det i år rekordmange som gruer seg til jul. Jeg synes rett og slett det er forferdelig trist at så mange sliter med å få endene til å møtes. Sannheten er at vi politikere har verktøy som kunne hjulpet. Dessverre blir de ikke brukt.