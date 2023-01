Norge IDAG

Debattinnlegg

Arven etter Trump

Donald Trump, USAs forrige president, har meldt sitt kandidatur til presidentvalget i 2024. Blir han valgt, vil han være 78 år før han kan tiltre; for øvrig samme alder som hans etterfølger Joe Biden hadde da han tiltrådte. Alder er derfor ikke noe argument verken for eller mot dette kandidaturet. Et slikt argument er det da heller ikke behov for; det er nok av argumenter mot Trumps kandidatur allerede.