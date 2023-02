Norge IDAG

Debattinnlegg

Arven etter Trump

Dette var overskrifta til eit lesarinnlegg i «Norge IDAG» 20. januar forfatta av Nils-Petter Enstad. Han nemner to positive saker som Trump fekk gjennomført då han var president. Desse sakene er flytting av den amerikanske ambassaden i Israel frå Tel Aviv til Jerusalem, og utnemning av konservative Høgsterettsdommarar slik at Rode vs. Wade dommen nå er blitt oppheva. Enstad kallar desse sakene «først og fremst symbolpolitikk, og en symbolpolitikk med mye sprengstoff og konflikt i seg».