Wikileaks-grunnlegger Julian Assange og kona Stella Assange da han sist oktober talte til Europarådets menneskerettighetskomité Pace, som har fastslått at han var en politisk fange. Foto: Pascal Bastien / AP / NTB

Assange til rød løper i Cannes for dokumentarpremiere

Julian Assange kommer til Cannes til uken for å gå rød løper og delta på verdenspremieren for dokumentaren viet ham selv, «The Six Billion Dollar Man».