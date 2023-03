Norge IDAG

ÅNDELIG LIV: Rune Borgsø understreker at kjernen i virksomheten for Livets Ord er misjon, og et liv i Den hellige ånd overnaturlighet og nådegaver. Foto: Privat

– Ateisme finnes ikke lenger i Ukraina:

Nå ber alle til Gud

Rune Borgsø, leder for Livets Ords Europa-avdeling, er nylig hjemkommet fra landet i krig

Før krigen hadde Livets Ord rundt 80 menigheter i Ukraina. Nå er noen av menighetene ikke lenger aktive, et par lokaler er ødelagt og medlemmene har flyktet. Men det har aldri vært slik åpenhet for kristen tro i Ukraina tidligere som det er nå. Nå ber alle til Gud. Når den dag kommer at krigen endelig tar slutt, vil det bli behov for mange nye menigheter, tror Rune Borgsø.