Norge IDAG

Mosaikkgulvet ble oppdaget i Tzipori National Park i Israel. Foto: Israel Nature and Parks Authority

Arkeologi:

Avdekket mosaikkgulv med kristen symbolikk fra 500-tallet

Israels park- og naturmyndighet har avdekket et fargerikt mosaikkgulv i Zippori nasjonalpark. Dr. Zvika Tzuk, en arkeolog fra Israel Nature and Parks Authority som oppdaget mosaikken, beskriver den som «høy kvalitet», og sier at likheten med et mosaikkgulv i en bysantinsk kirke i Nahariya antyder at gulvet kan være fra 500-tallet.