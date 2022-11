Norge IDAG

Debattinnlegg

Avisa Dagen og konspirasjonar

Eg ser at Dagen viser til såkalla ekspertar som meiner å finna konspirasjonsteoretikarar i PDK. Nå trur eg nok at PDK kan stilla med andre ekspertar som kan avvisa dette med like stor tyngde. For det har me sett gong etter gong: den eine eksperten seier ditt, den andre datt. Det blir altså å velja mellom ditt og datt.