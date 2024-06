Norge IDAG

Avisen Dagen har hatt flere oppslag om Frank Søgaard den siste tiden. Han svarer på opplysningene som er kommet fram gjennom sin advokat i Elden advokatfirma.

Elden advokatfirma:

– Avisen Dagen bryter med viktige rettsprinsipp

Les tilsvaret fra Frank Søgaard til opplysninger fremsatt av avisen Dagen

Elden advokatfirma representerer Frank Søgaard og innledningsvis ønsker Søgaard å påpeke at forholdene dommen gjelder ligger betydelig tilbake i tid. Forholdene skriver seg fra midten av 80-tallet, dvs. for omtrent 40 år siden. Søgaard har betalt sin borgergjeld for lengst, og en ny publisering med dommen som utgangspunkt medfører et brudd med det norske prinsipp om at man skal kunne ta sin straff og gå videre med livet. Det er forholdvis oppsiktsvekkende at en avis, med dets kilder, synes å ha et livssyn om at mennesker som har avtjent sin straff ikke skal kunne få gå tilbake i samfunnet likestilt med sine medmennesker, men for alltid skal straffes for feil begått for et halvt liv siden.