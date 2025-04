I en oppsiktsvekkende episode av podkasten «Ex-Psychic Saved» får Jenn Nizza besøk av tidligere New Age-tilhenger Jasper Dehghan. Sammen tar de et oppgjør med den økende glamoriseringen av okkulte praksiser som krystaller og tarotkort i populærkulturen, blant andre temaer.

Publisert: 29.04.2025 kl 04:33

Jennifer Nizza vet hva det vil si å skjelne og konfrontere ondskap. Etter å ha vært fanget i New Age-miljøet i 25 år, ble hun radikalt frelst ut av det okkulte og satt fri fra slaveriet ved Jesus Kristus.

Nizza var et synsk medium og lærer innen okkultisme, og som følge av dette var hun demonisk undertrykt. Hun underviste i emner som loven om tiltrekning, regresjon til tidligere liv, automatisk skriving, tarot og medium. Til tross for sin dype forankring i det okkulte, ropte hun i en alder av 36 år for første gang ut til Jesus og ble en kristen, skriver Christian Post.

Plutselig ble mørket hun var fanget i opplyst. Hun sluttet i jobben som synsk, tok opp sitt kors for å følge Jesus – og har aldri sett seg tilbake. Nizza er forfatter av bøkene «From Psychic to Saved» («Fra synsk til frelst») og «Out of the New Age and Into the Truth» («Ut av New Age og inn i sannheten»). Nå avslører hun New Age-bevegelsen, okkultismen og paranormale bedrag gjennom podkasten «The Ex-Psychic Saved» («Den ex-synske frelste»).

Denne podkasten er dedikert til å advare alle om farene ved det okkulte. Hun tar opp mange New Age-temaer, avslører hvor synske får informasjonen sin fra og snakker med spennende gjester.

Enten du er bekymret for Hollywoods påvirkning, vil vite mer om okkultisme og New Age fra et kristents ståsted, eller søker åpenhet om åndelig krigføring, kan hennes podcast gi viktig informasjon.

Trodde hun snakket med døde

Nizza har tidligere også delt sitt vitnesbyrd flere steder, blant annet på Thinke.org.

Jenn Nizza brukte år på å lese og kommunisere med det hun trodde var de døde kjære til klientene hennes – helt til hun fikk et møte med Jesus som forandret alt.

Hun har også deltatt i podcasten til Allie Beth Stuckey hvor hun advarer mot kjendisenes okkultisme og forteller om hvordan reisen hennes inn i det okkulte utviklet seg i «veldig ung alder» da «døren var åpen» i hjemmet hennes. Til tross for at hun var kulturelt katolsk, sa hun at paranormale diskusjoner var en vanlig foreteelse med familien hennes.

– I mitt hjem var det veldig akseptabelt å snakke om paranormal aktivitet, det folk vanligvis kaller spøkelser, som selvfølgelig var demoner, sier hun.

– Jeg leste min aller første tarotkort i en alder av 13.

Besatt av demoner

Omtrent på samme tid sa Nizza at hun allerede hadde begynt å oppleve det hun nå mener var demonisk undertrykkelse. Hun begynte å ha drømmer om hendelser som egentlig skulle gå i oppfyllelse.

I stedet for å flykte fra disse praksisene og opplevelsene, ble Nizza interessert og dukket enda dypere inn i det okkulte etter sin første tarotlesning.

– Det var da jeg virkelig gikk gjennom døren, fordi jeg var så fascinert av det, og jeg begynte å søke. ... jeg gikk fullt inn, forteller hun.

– Det var et kaninhull av ødeleggelse. ... jeg hadde mine egne tarotkort. Jeg fortsatte å lese; jeg ble avhengig av det.

Nizza begynte å utforske numerologi, astrologi og andre praksiser. Samtidig strevde hun med depresjon og spiseforstyrrelse. Likevel fortsatte hun og begynte å spå for venner, familie og etter hvert andre klienter. Hun sa at hun til slutt trodde «hver eneste løgn New Age» fortalte henne.

Ville hjelpe

Nizza sier at hun virkelig trodde at hun hjalp folk gjennom sine «evner» og kom med en viktig erklæring om mange av de synske og mediene hun har kjent. Mens mange kristne kan anta at disse personene har djevelske planer, tror de fleste at de hjelper andre.

– Dette er en del av ødeleggelsene som skjer, sier hun og legger til:

– Jeg tror det fører til bedrag ... Jeg har alltid vært en medfølende person og disse psykiske mediene, for det meste, er hyggelige, medfølende mennesker som virkelig ønsker å hjelpe andre mennesker.

Men folk som engasjerer seg i slike ting, mener hun, har blitt åndelig sårbare.

– Satan maskerer seg som en lysets engel. Du tror at du er en rettferdighetens tjener.

Demoniske kilder

I stedet for å motta informasjon fra gode kilder, sier hun at demoner, som hun beskriver som falne engler, «gir synske informasjon».

– Demonene hater oss, og de hater Gud, og de er på et oppdrag for å få oss vekk fra Herren.

Som et tidligere medium trodde hun at hun kommuniserte med de døde, men erkjenner nå at åndene hun en gang kanaliserte var demoniske.

– Det er ingen god ånd som snakker med en synsk... De gir seg ut som dine avdøde kjære. Når det virker som mamma eller pappa eller bestemor, og du gråter sammen med klienten din ... ser det bra ut.

Men den tidligere synske sier at medier faktisk jobber sammen med ondskapens tjenere.