Tidligere kongresskvinne Michele Bachmann ledet an i bønn i New York søndag. Foto: Trine Overå Hansen

Jerusalem Prayer Breakfast New York:

Ba imot FN-resolusjon om å fjerne jøder fra Judea og Samaria

Disse dagene avholdes Jerusalem Prayer Breakfast i New York for første gang. Kristne og jøder fra hele verden er samlet for å be for Israel og nasjonene. Samtidig er FNs generalforsamling i gang hvor de skal stemme over et resolusjonsforslag som inneholder krav om å rense Judea og Samaria for jøder. Michele Bachmann fremhever til Norge IDAG at et er viktig å be for Israel i denne tiden.