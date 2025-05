Norge IDAG

Balfour delte ikke området

Svein Erik Gisvold gjorde rett i å peke på Balfour-erklæringen, i Dag og Tid 4. april, men kom dessverre skjevt ut. Han siterte erklæringen riktig, men tolket den feil. Den antyder ikke en deling i to stater, men at jødene burde få et ‘nasjonalt hjem’ (les: stat), og at ikke-jøder skulle beholde «sivile og religiøse rettigheter», noe annet enn en stat.