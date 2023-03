Norge IDAG

Donald Trump jr. talte fredag 3. mars under CPAC 2023. Foto: Trine Overå Hansen

Washington DC:

Bank stengte kontoen til Donald Trump jr.

Fredag under den konservative politiske konferansen CPAC, talte Donald Trumps sønn, Donald Trump jr. Han snakket om hvor viktig det er at vi blir bevisstgjort i hva vi støtter opp om, i en tid da mange som står for de konservative verdier blir utsatt for sensur. Senior Donald Trump vil tale i morgen, lørdag kveld amerikansk tid.