Norge IDAG

Warren Buffett:

– Banksjefene må høste det de sår

Buffett om Bank-krisene: «Jeg har enda ikke sett en banksjef som har måttet jobbe seg opp igjen som ansatt på en burgersjappe, etter at han har kjørt banken han har ansvaret for i grøfta. Tvert imot, de kommer som regel godt ut av det.» Måten å unngå nye kriser i fremtiden er at banksjefene må høste de de sår, nye overbemannede offentlige organ har han lite tro på.