Norge IDAG

Statsminister Erna Solberg (H) og Ap leder Jonas Gahr Støre møttes til debatt i Debatten i NRK tidligere i august. I midten programleder Fredrik Solvang. Foto: Vidar Ruud / NTB

Dan Odfjell:

Bare lydige stemmer blir invitert til NRK studio for «debatt»

– Med riksmedienes «statsmakt» vet vi overhodet ikke hvor demokratisk de er når alt kommer til alt. Eller som min far pleide å si, «there is many a slip between the cup and the lip», skriver Dan Odfjell i denne kommentaren.