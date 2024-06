Norge IDAG

Psykologspesialist Einar Salvesen. Foto: Oslokirken

Psykologspesialist Einar Salvesen:

– Barna har ingen stemme - og blir overhodet ikke hørt i denne saken

Einar Salvesen er psykologspesialist og har arbeidet med barnevernssaker i en årrekke som sakkyndig, veileder for barnevernskontor og som fagdommrt i retsinstansene. Han er svært kritisk til den behandlingen Lillian Gran og hennes familie har vært utsatt for. Salvesen mener at barnevernet og retshystemet opptrer på uprofesjonell og meget kritikkverdig vis i denne saken.