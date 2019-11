Barnevernet ble advart om menneskerettighetsbrudd allerede i 2016

Barnevernlovutvalget så et klart behov for å tydeliggjøre i loven at omsorgsovertakelser av barn som hovedregel er tiltak av midlertidig karakter og at det må legges til rette for tilbakeføring, der det er mulig. Advokat Cecilia Dinardi, som var medlem i utvalget, sier til Dagbladet at til tross for dette vurderte departementet at deres forslag ikke burde inntas i loven. Her fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: Violetta Kuhn / DPA / NTB scanpix