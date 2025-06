Norge IDAG

Israel-venn?: – Det hjelper ikke at Espen Barth Eide sier han elsker Israel når han kommer med fordømmelse i samme åndedrag, skriver sjef-redaktør Trine Overå Hansen. Foto: Ap/NTB

Trine O. Hansen:

Barth Eide + Israel = sant?

I forrige uke var utenriksminister Espen Barth Eide på besøk i Israel for første gang etter at Hamas startet den blodige krigen mot landet. På grunn av Norges antiisraelske og til dels antisemittiske politikk, har han vært uønsket i Israel. Nå var han der i forbindelse med et ministermøte om antisemittisme i anledning Israels formannskap i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Til israelske medier sa Eide at han elsker Israel og det israelske folk. Men han klarer ikke helt å dy seg med sin bedrevitenhet overfor det eneste demokratiet i Midtøsten.