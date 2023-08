Norge IDAG

Cornelis Kant, fra Nederland, er leder for Christians For Israel International. Foto: Christians for Israel International

Christians for Israel International:

— Be for Norge IDAG

I juni talte Cornelis Kant, leder for Christians For Israel International under Norge IDAGs Sommerstevne på Bildøy. I sin bønnekalender oppfordrer organisasjonen som er aktiv i 42 land og har 60 000 abonnenter på sin månedsavis sine lesere om å be for Norge IDAG.