Familie og venner til Qaid Farhan Alkadi, som er fri etter å ha vært holdt som gissel av Hamas i Gaza i 10 måneder, feirer med kake på sykehuset i Beersheba. Foto: NTB/AP/Tsafrir Abayov

Alkadis bror:

– Bedre enn når et barn er født!

Familien til gisselet som ble reddet i dag, uttrykker stor glede ved at de har fått et familiemedlem hjem. Et av de 109 gjenværende gislene som Hamas kidnappet og bortførte 7. oktober, er reddet ut fra fangenskapet, og hele det israelske samfunn gleder seg, skriver The Jerusalem Post.