ICEJ-GRUNNLEGGER: Jan Willem van der Hoeven har tjent Israel i over 50 år. Foto: Trine O. Hansen

Jan Willem van der Hoeven:

Ber om at kristne reiser seg som en armé for Israel

– Det er vakkert her i Jerusalem. Du skulle tro at alle ville elsket dette stedet, men nei – veldig få nasjoner vil ha sin ambassade her, sier ICEJ-grunnlegger Jan Willem van der Hoeven. Han har bodd i Midtøsten i mer enn 55 år og levd ut sitt kall om å være en vokter på muren for Israel.