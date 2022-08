Norge IDAG

Presidenten for Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem Jürgen Bühler ber om økonomisk støtte til flere tilfluktsrom i Israel. Foto: Skjermbilde fra Bühlers tale til Oslo Symposium 2021.

Dr. Jürgen Bühler:

Ber om forbønn for Israel og støtte til flere tilfluktsrom

«Vær så snill og be om at roen virkelig vil holde seg her i Israel.» Slik lyder den fortvilte bønnen til Dr. Jürgen Bühler som er president for Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Han ber samtidig frimodig om økonomisk støtte til flere tilfluktsrom.