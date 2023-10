Norge IDAG

Reiseleder for Visjon Norges gruppe til Løvhyttefesten i Israel, Haakon Sengsvoll, forteller engasjert på Elon Moreh, stedet der Gud talte til Abraham første gangen etter at han var kommet til Løfteslandet. Foto: Martin Gellein.

Sjilo:

Har funnet stedet paktens ark stod

Arkeologer mener å ha funnet ruiner av helligdommen der paktens ark var plassert i byen Sjilo. I 369 år var det hit israelittene kom for å feire Løvhyttefesten. Lite kunne passe bedre for en gruppe kristne nordmenn med bankende hjerter for Israel, enn å besøke Sjilo under feiringen av Løvhyttefesten 2023.