Den britiske serien som er vist på NRK, «Mums Make Porn», argumenterer sterkt mot pornografiens utbredelse. Foto: Skjermdump NRK

NRK-program argumenterer sterkt mot pornografiens utbredelse:

Bestemødrene som skulle lage pornofilm

Det skjedde i England. Det handler om pornografien, den skadelige epidemien. Et program på NRK viser bestemødre som ville lage egen porno – for å få seksualiteten inn i ikke-voldelige former.