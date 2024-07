Norge IDAG

TRE LEDD: Engasjementet er stort for Fangekasa hos både farfar Tore Johansen, pappa Vidar Førrisdahl-Johansen og Kristian Petrus Førrisdahl-Johansen. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Bibel- og bobiljubel ved svenskegrensa

Fødselen var trang for misjonssenteret som mot flere odds er blitt en institusjon og et must for mange mennesker, ikke minst for tre begeistrede generasjoner Johansen.