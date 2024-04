Norge IDAG

SAMTALER: President Joe Biden har uttrykt sin bekymring overfor Benyamin Netanyahu. Foto: NTB/AP Photo/Evan Vucci

Biden legger press på Netanyahu

Joe Biden ga den israelske statsministeren et ultimatum, og advarer om at USA kan endre sin politikk overfor Israel. Mike Johnson, speaker i Representantenes hus, advarte i et innlegg på X: «Presidentens ultimatum burde gå til Hamas, ikke Israel.»