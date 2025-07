Norge IDAG

USA MØTER EN GRENSE: Lia Thomas får ikke som transkjønnet mann lov å konkurrere mot kvinner i olympiaden. Foto: NTB/AP

Biologisk mann stenges ute av kvinneidrett - slik reagerer laget hans

De kvinnelige lagkameratene til transsvømmeren Lia Thomas er positive til at han stenges ute av laget: – Du har disse problemene som kommer langveisfra, og du tror aldri helt at de kommer til å berøre deg personlig før du er på et lag med Lia Thomas og skapet ditt er rett ved siden av denne biologiske mannen, sa en av kvinnene på laget.