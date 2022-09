Norge IDAG

Bjørn Kjærand Haugland (bildet) møter Jan-Aage Torp i Hovedstaden som sendes på TV Visjon Norge mandag 26. september kl. 19.00 Foto: Sahar Zargar

Hovedstaden med Pastor Torp:

Bjørn Kjærand Haugland - klimadirektøren

Programmet sendes på TV Visjon Norge mandag 26. september kl. 19.00

I siste episode av Hovedstaden møter Jan-Aage Torp adm.dir. i Skift Norge, Bjørn Kjærand Haugland. Skift Norge er et næringslivsdrevet klimainitiativ som har som formål å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.