Norge IDAG

Dette skiltet som ble holdt opp utenfor en abortklinikk i Canada

var nok til å dømme Jim Demers til fengsel. Nå skal saken opp på nytt. Foto: ADF International

Canada:

Ble dømt til fengsel for «pro life»-skilt

Et internasjonalt organ skal nå på nytt behandle saken om en kanadisk mann som satt i fengsel for å ha holdt skilt utenfor abortklinikk for nesten 30 år siden.