Norge IDAG

Sykepleier Iris Frohe ble oppsagt da hun ikke ville følge prosedyrer i forbindelse med Covid 19-pandemien. Foto: Facebook / privat

Rettssak:

Ble oppsagt da hun ikke ville ta PCR-test

Sykepleier på legevakten i Hamar, Iris Frohe, ble oppsagt da hun ikke var vaksinert og nektet forskjellsbehandling og særtiltak på arbeidsplassen. Når en skal gi en vurdering av arbeidstvistsaken mellom Iris Frohe og Hamar kommune, så viste ledelsen for helsearbeiderne i Hamar kommune et oppriktig ønske om best mulig hjelp til folk i en kaotisk tid i 2020 – 2022, under «pandemien».