Øystein Hilleren leder Voss bønehus. Foto: Daniel Haddal

Voss bønehus:

Blir Voss første sted med bønn 24/7?

Bønnemisjonær Øystein Hilleren som leder Voss bønehus var blant talerne under under konferansen «Sammen for Hans ansikt». Han delte en frisk visjon om å be 24 timer i døgnet i vestlandsbygda. Noe slikt finnes ikke fra før i landet. Kan Voss bli først?