EIENDOM NORGES BOLIGPRISSTATISTIKK:

5. juli la administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge fram den siste boligprisstatistikken for Norge. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Boligprisene går ned for første gang

Selv om boligprisene går ned med 1,2 prosent i juni måned, er det en betydelig oppgang for første halvår også i år. Det er på tross av at den store økningen i rentenivået svir for de som vil kjøpe seg hus, og mange må være forsiktigere enn tidligere.