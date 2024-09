Norge IDAG

KrF-leder Olaug Bollestad gir seg i politikken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bollestad gir seg i politikken

Avgått KrF-leder Olaug Bollestad skriver i et innlegg på Facebook at hun gir seg i politikken og at hun nå tar fatt på sitt siste år som stortingsrepresentant.