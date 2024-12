Norge IDAG

Olaug Bollestad tok ordet i abortdebatten. Foto: Thomas Fure / NTB

Olaug Bollestad (KrF):

– Mange har fortalt om abortpress

– Mange mødre har fortalt om press, når det viser seg at barnet har en kromosonvarisasjon. Vil dette presset bli mindre, når de nå skal stå alene i nesten et halvgått svangerskap? spurte Olaug Bollestad under abortdebatten i dag i Stortinget.