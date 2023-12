Norge IDAG

VILLE GÅ MOT FORSLAGET: KrFs partileder Olaug Bollestad kommer tirsdag 12. desember til å stemme imot lov om konverteringsterapi. Her fra debatten i Stortinget. Foto: Skjermdump/Stortinget

Debatt om konverteringsdebatt i Stortinget:

Bollestad: «Vi nærmer oss et farlig farvann»

– KrF er bekymret for at regjeringen har lagt til side viktige rettigheter, for å forby noe som i stor grad allerede er forbudt, sa partileder Olaug Bollestad (KrF), som gikk i mot lovforslaget om konverteringsterapi i debatten på Stortinget torsdag.