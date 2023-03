Norge IDAG

Caroline van der Plas, leder av den populistiske BBB Bondepartiet, smiler etter å ha avgitt sin stemme til provinsvalget i Okkenbroek, østlige Nederland, onsdag 15. mars 2023. Lokalvalg med nasjonale konsekvenser ble holdt onsdag i Nederland da velgerne avga sine stemmesedler for landets 12 provinsielle lovgivere, som igjen velger det nasjonale parlamentets overhus. Foto: AP /Peter Dejong

Nederland:

Bondeopprørsparti blir størst

BoerBurgerBeweging, BBB, et parti i Nederland som ble startet som en protest mot myndighetenes harde miljøpolitiske linje, ser ut til å gjøre et brakvalg. Valgdagsmålinger viser at partiet ligger an til å få 15 av 75 seter i senatet.