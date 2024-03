Norge IDAG

FIKK ET KALL TIL TJENESTE: Tarjei Cyvin er tidligere NRK-journalist, og ble kristen i voksen alder. Han kjente midtveis i perioden der han jobbet for NRK Radio, at han fikk et kall til tjeneste. Foto: Privat

– Bønn er ikke noe å sortere bort til et kjellerrom

Nasjonalt bønneråd skal ha stor bønnekonferanse på Moster på Stord hotell i samarbeid med Ungdom i Oppdrag, i forkant av 1000-årsjubileet for kristenretten i Norge. – Vi ser en trend over hele landet, med tilbakemeldinger som viser at Gud er på ferde, og det setter jeg i forbindelse med en bønnevekkelse som har gått frem.