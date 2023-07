Norge IDAG

Bønn og svar

Noen ganger så får vi en sterk innskytelse til å be for noen spesifikke personer, spesifikke temaer, eller spesifikke områder. Det kan hende vi ikke forstår hvorfor. Innskytelsen kan endog virke helt rar og irrasjonell. Men som kristen vet vi hva vi skal gjøre når slikt skjer. Vi skal ganske enkelt BE!