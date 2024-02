Norge IDAG

I februar inviterer Bønn for Alle deg til å være med å be for gislene i Gaza. Det fokuseres på fire navngitte gisler og deres familier hver dag, ut fra en liste som holdes oppdatert på denne siden: #Hjerte for gislene Foto: NTB/AP/Leo Correa

«Bønn for Alle»-initiativ for februar:

Bønneaksjon #Hjerte for gislene

Bring dem hjem!

Det er over 130 gisler igjen som er fanger i Gaza. De har vært der i over hundre dager. Nummer én nå er: Frigi gislene! For barn, tenåringsjenter, mødre, fedre, besteforeldre og soldater er holdt som fanger under forhold som ikke er til å beskrive. Deres pårørende er fra seg av fortvilelse. Derfor ber vi deg om å be sammen med oss. For vi har fremdeles vår himmelske Far å henvende oss til. Be om at gislene må få komme hjem!