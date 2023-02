Norge IDAG

BRANN: Det var i et bygg tilknyttet Centre International d'Accueil et d'Echanges Interculturels (CIAEI), som er NMS' tidligere misjonsstasjon i Ngaoundére, som brant. Foto: Erik Bischler/Maria Indrøy Risanger

Brann i misjonsstasjon i Kamerun

Det Norske Misjonsselskap melder at et bygg tilknyttet Centre International d'Accueil et d'Echanges Interculturels (CIAEI), som er NMS' tidligere misjonsstasjon i Ngaoundére, har brent ned.