Brexit-sjef Nigel Farage sitt budskap på CPAC var at verden trenger Amerika og Amerika må ta ansvar som den ledende nasjonen i den frie verden. Foto: Bjarte Ystebø

Brexit-leder Nigel Farage oppfordret Amerika til å ta ansvar i verden

CPAC 2022: Nigel Farage, leder for det britiske Brexit-partiet, hadde med seg et alvorlig budskap i kofferten da han reiste over Atlanterhavet for å tale til republikanerne i Amerika.