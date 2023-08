Norge IDAG

Brian Houston. Foto: Hillsong Church

Hillsong:

Brian Houston føler seg forfulgt

Hillsongs grunnlegger Brian Houston forteller at han opplever seg forfulgt, etter at en domstol har frikjent ham for anklagen om å ha dekket over sin fars seksuelle overgrep. Tidligere i år ble den tidligere suksessfulle kristne lederen dømt til tre års betinget fengsel for fyllekjøring.