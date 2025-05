Norge IDAG

Gravejournalisten David Collier skriver om ekstremisme og antisemittisme, og forteller mandag om angrep og trusler rettet mot egen person. Foto: Privat

Eksklusiv:

Britisk journalist som avslørte BBC-dokumentar fikk bilen angrepet

– Jeg er en journalist under angrep, sier den britiske gravejournalisten David Collier til Norge IDAG. Han mottar stadig drapstrusler, og mens han var i Israel forrige uke, ringte kona og sa at bilen hans var blitt utsatt for hærverk utenfor parets hjem i London.