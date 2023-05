Norge IDAG

NÆRINGSLIVETS ROLLE: Administrerende direktør for Skift Norge, Bjørn Kjærand Haugland, snakker i programmet «Hovedstaden med pastor Torp» om næringslivets rolle i å stoppe ødeleggelsen av miljø og klima. Foto: Oslokirken

Administrerende direktør for Skift Norge, Bjørn Kjærand Haugland:

Brobygger for det grønne skiftet

— I dag er det de unge som intervjuer bedriftene når de søker på jobber, for de vil vite at de bruker sin tid og sin kompetanse inn i bedrifter som jobber med å løse en samfunnsutfordring. Klima og bærekraft er kanskje det som er høyest på agendaen nå. Derfor er det kritisk avgjørende for bedrifter som vil tiltrekke seg de beste hodene, at de kan fortelle hvordan de jobber med dette. — Skift-nettverket har 55 medlemmer, som representerer næringslivsledere og er pådrivere. Vi kan peke på gode løsninger, og god regulering som vil gi oss mer konkurransekraft i Europa og resten av verden.